Caldo estremo, pericolo insetti e zanzara tigre: ordinanza del Comune di Ceriale

Ordinanza a tutela della salute e dell’igiene pubblica emessa dal sindaco di Ceriale Marinella Fasano sulle misure di controllo e prevenzione delle malattie trasmissibili da insetti vettori come la zanzara tigre, la cui presenza può essere favorita dal clima e dalle condizioni di caldo estremo di queste giornate.

Il provvedimento si inserisce nel Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025 che si applica alla sorveglianza con particolare riferimento ai virus: West Nile, Usutu, Chikungunya, Dengue, Zika – inclusa la sindrome congenita e al virus dell’encefalite virale da zecche.

Inoltre, nell’ordinanza è citato il protocollo n° 12454 del 16.06.2025 dell’Asl 2 Savonese – Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica -, con la quale richiama l’attenzione ad attuare e promuovere misure efficaci per la prevenzione delle arbovirosi.

L’amministrazione comunale ha messo in atto dei servizi larvicidi ed efficaci per la prevenzione delle arbovirosi presso le proprie aree pubbliche (caditoie, tombini, fossati, cimiteri, giardini, scuole, asili, parchi pubblici, orti urbani, ecc.), avendo affidato a una ditta specializzata l’incarico per le periodiche attività, anche straordinarie.

“La cittadinanza è invitata a collaborare nell’adottare le azioni ed i comportamenti necessari al fine di conseguire la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare sul territorio comunale”.

Per questo è stato disposto ai cittadini e a tutti i soggetti pubblici e privati di eliminare focolai larvali:

– eliminare e svuotare, con regolarità, tutti i contenitori di acqua stagnante;

– quali ad esempio: contenitori d’acqua, bidoni, secchi, barili, pneumatici dismessi, serbatoi non protetti, ecc.;

– effettuare interventi larvicidi con regolarità presso caditoie, fossati, tombini, giardini, ecc.;

– di coprire con copechi o teli i serbatoi di accumulo acqua piovana;

– mantenere i giardini, i terreni e le aree verdi puliti e senza alcuna tipologia di rifiuto che possa trattenere acqua.