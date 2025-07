Calciomercato, tris di novità per l’Andora: spicca Jacopo Odasso

Andora. Tre nuovi arrivi in casa Andora. I biancoblù annunciano l’ingaggio di un attaccante e due centrocampisti che rinforzano la rosa di Fabio Ghigliazza.

Tra le novità, spicca Jacopo Odasso, centrocampista classe 1996 che ha vinto lo scorso campionato con la Baia Alassio. Gli altri due nomi sono Fabio Cabello, attaccante 2003 che ha realizzato cinque reti con la Golfo Dianese nel 2024/2025, e Andrea Lo Sicco, centrocampista ex Imperia e Oneglia.

Il comunicato:

L’A.S. Andora 1966 comunica con entusiasmo l’arrivo di tre nuovi giocatori che andranno a rafforzare la rosa in vista della nuova stagione.

Fabio Cabello: talentuoso attaccante, si unisce ai nostri colori dopo due ottime stagioni con Argentina e Golfodianese.

Jacopo Odasso: centrocampista duttile e di sicuro affidamento, arriva dalla Baia Alassio, squadra con cui ha conquistato il campionato nella scorsa stagione.

Andrea Lo Sicco: centrocampista ex Imperia e Oneglia, pronto a portare equilibrio, corsa e determinazione. Un innesto che aggiunge sostanza e personalità al centrocampo. In bocca al lupo a Fabio, Jacopo e Andrea per la nuova stagione in maglia biancoblu!