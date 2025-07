Calciomercato: novità per Albissole, Ceriale, Quiliano&Valleggia e Priamar Liguria

Partendo dalla Promozione, l’Albissole ritrova il portiere Giorgio Malinverni. L’estremo difensore farà coppia con la new entry Daniele Pastorino. Confermato il centrocampista classe 2004 Francesco Iadanza.

Rimanendo in categoria, ancora una novità per il Ceriale. A centrocampo arriva Roberto Franco. In passato ha giocato con le maglie di Imperia, Alassio FC, Pietra Ligure, Andora e Golfo Dianese.

In Prima Categoria, raddoppiano in Mata in casa Quiliano&Valleggia. Dopo il difensore ex Savona Krisildi ecco il centrocampista classe 2005 Eraldi.

In Seconda Categoria, bel colpo della Priamar Liguria. Dopo una stagione ritorna l’attaccante Kevin Tuci, dopo l’esperienza in Prima Categoria con lo Speranza.