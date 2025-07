Calciomercato, la possibile fuga da Imperia apre a scenari ghiottissimi: il Pietra punta Beppe Giglio, la Baia Alassio cerca Castagna

Seppur sia arrivata l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D, tanti giocatori programmano l’addio da Imperia. Un probabile esodo che crea opportunità ghiottissime per le altre piazze del calcio locale. E non vogliono perdere l’occasione Pietra Ligure e Baia Alassio.

I biancocelesti su questo fronte sono decisamente attivi. Sembrano infatti vicinissimi il centrocampista Amin Fatnassi e il difensore Mirko Ravoncoli. Ma sarebbe un altro il pezzo da novanta. Gli occhi del Pietra sono dunque puntati su Beppe Giglio, capitano del club nerazzurro. Per il centrocampista classe 1994 una carriera legata a doppio filo all’Imperia, ma il legame potrebbe presto sciogliersi per aprire uno scenario che il Pietra cerca di rendere realtà.

Ma, come detto, i biancocelesti non sono gli unici a voler capitalizzare questa situazione delicata. Anche la Baia Alassio cerca di rinforzare il roster a disposizione di mister Sardo per affrontare il campionato di Promozione. E quindi, la lente dei gialloneri indaga su Amerigo Castagna. Attaccante esperto, classe 1990, è reduce da due stagioni con l’Imperia, ma in passato ha girato diverse squadre del savonese (Pietra, Albenga, Savona e Ceriale).