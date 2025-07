Calciomercato, colpo dell’Altarese: preso Andrea Agate

Altare. Colpo dell’Altarese che prende Andrea Agate. I giallorossi ingaggiano un calciatore di assoluto livello per la Prima Categoria, visto che il centrocampista classe 2003 ha sempre giocato in Promozione. Per lui un passato al New Bragno, poi le ultime due stagioni con Ceriale e Finale.

Il comunicato:

Ultimo colpo di mercato del direttore sportivo Fabio Abate, che strappa il “sì” di un giocatore che si appresterà a fare il proprio esordio in Prima Categoria. Andrea Agate, professione tuttocampista, arriva alla società giallorossa dopo le esperienze in promozione con le maglie di Bragno, Ceriale e Finale. “Andrea un giocatore che alza il livello della squadra in modo sensibile. Tutta l’Altarese gli dà il benvenuto e gli augura un grandissimo campionato”, ha sottolineato il Direttore sportivo Fabio Abate.