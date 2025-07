Calciomercato, colpo a centrocampo per il Legino: Piana è verdeblù

Savona. Importante innesto in casa Legino: il club ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista classe 1991 Matteo Piana, ex Albisola, Cairese, Millesimo e Celle Varazze.

I verdeblù puntano così su un profilo affidabile e completo per rinforzare la linea mediana, inserendo in rosa un calciatore in grado di abbinare qualità tecnico-tattiche a spirito di leadership. Per lui anche cinque promozioni di categoria, due delle quali conquistate nelle ultime stagioni.

Inoltre sembrerebbe essere vicino al club leginese anche Andrea Diana, attaccante classe 2000 che in questi anni all’Albissole ha dimostrato di avere un buon fiuto del gol.