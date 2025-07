Calciomercato Cairese, lo sguardo locale: forcing per i gemelli Graziani, occhi su Scarrone e Jebbar

Cairo Montenotte. La Cairese sta continuando a guardare molto all’interno del comprensorio locale. Filosofia di mercato che, accompagnata dagli altri innesti fuori regione, può rivelarsi davvero interessante per la realtà gialloblù. Un esempio sono i liguri Sancinito e Giacchino ma la lista potrebbe allungarsi esponenzialmente.

È noto che il club valbormidese punti a chiudere il colpo dei gemelli Graziani, che ritroverebbero Cairo dopo l’esperienza della cavalcata che ha riportato la Serie D dopo più di trent’anni. La trattativa è ben avviata e ormai pare destinata a chiudersi positivamente.

Ma non sono solo Thomas e Gabriel ad essere sulla lista dei desideri del club gialloblù. Occhi puntati su Tommaso Scarrone per la difesa, reduce da un’altra buona stagione con la maglia dell’Imperia, così come sull’attaccante ex Albenga Mounir Jebbar. I due rappresenterebbero ulteriori rinforzi di spessore del territorio per mister Solari.