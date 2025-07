Calcio, Savona: la rosa (quasi) definitiva, dai big ai giovani scelti per la caccia all’Eccellenza

Il Savona ha chiuso la rosa entro la metà di luglio. Da fine mese una fase di allenamenti preliminari mentre la preparazione vera e propria scatterà il 4 agosto. Allenamenti che si svolgeranno al Picasso di Quiliano, gare casalinghe al Chittolina di Vado Ligure. L’esordio il 31 agosto nella Coppa Italia ligure. Il club conta, con un campo più comodo da raggiungere rispetto all’Olmo-Ferro, di avere ancora più pubblico. Una rosa ricca di big e di giovani. Obbligatorio sarà avere in campo almeno un 2006 e un 2007. Ecco quindi, reparto per reparto, la fisionomia del Vecchio Delfino.

Porta e difesa

Portieri: Moraglio, Fois, Rosasco (2007, dal Vado). Difensori: M. Calcagno, Ciminelli, Colombo, Gaggero, Schirru, Toskaj (2006, dal Vado)

In porta la certezza Alberto Moraglio, in difesa è arrivato Matteo Calcagno, ex Arenzano. In un ipotetico starting eleven estivo potrebbe essere, insieme a Colombo, uno dei due “braccetti” scudieri del centrale Schirru. Quest’ultimo, fondamentale in difesa e per far partire l’azione dal basso, non ha un vero e proprio alter ego. Potrebbe arrivare un giovane per coprire la casella di vice. Per quanto concerne il reparto arretrato, insieme a Moraglio e Fois si giocherà le sue carte il classe 2007 Michele Rosasco, proveniente dalla Juniores Nazionale del Vado. La duttilità di Gaggero farà sì che l’ex Ovada potrà destreggiarsi sia come braccetto sia come esterno. Ciminelli è un classe 1999 fermo da un paio di anni. La società punta sul suo rilancio. Pacchetto giovani completato da Kejvin Toskaj, anche lui proveniente dal Vado.

I quinti

Quinti: Cartiere (2007), Damonte, Di Giosia (2007), Durante, Incorvaia.

Un ruolo particolarmente delicato nel 3-4-2-1/3-5-2 di mister Emanuele Cola è quello degli esterni di centrocampo. Quinti ma non di difesa visto che la trazione offensiva li vede spesso con i piedi piantati nella metà campo avversaria per giocare e per pressare a uomo. Sono rimasti Durante, Damonte e Incorvaia. Ma queste caselle, come si diceva e dirà, potranno essere coperte anche da Gaggero e da Sassari, che nella Cairese ha ricoperto talvolta il ruolo “a tutta fascia”. Curiosità per i giovani Matteo Di Gioisia e Riccardo Cartiere. Il proviene dall’Imperia mentre il secondo dalle giovanili del Vado.

Il centrocampo

Centrocampisti: Calcagno A (2006), Covelli (2008), Fossati, Raja, Saracco, Silvestri, Turone (2006).

In mediana, ci si aspettano faville da Marco Silvestri, che come l’attaccante Samuele Sassari ha nell’ultimo biennio conseguito con Cairese e Celle Varazze due promozione in Serie D. A fianco a lui si giocano il posto i confermati Fossati e Raja oltre ai giovani Covelli (2008), Saracco (2005) e Turone (2006). Covelli viene dalle giovanili del Vado e aveva già giocato nel Città di Savona, Saracco dall’Albissole e Turone dal Campomorone Sant’Olcese. Non è da escludere che la mediana possa essere dall’inizio o in corso d’opera infoltita passando a centrale più due mezzali. Il classe 2006 Andrea Calcagno, già in rosa quest’anno, completa il reparto.

L’attacco

Attaccanti: Briano, Rignanese, Sassari, Zunino.

Pochi ma buoni e quante opzioni. Rignanese e Zunino, due giocatori che vivono per il goal. Li vedremo spesso insieme per sfondare le difese avversarie. A mister Cola il compito di trovare la formula giusta per far esprimere a entrambi il massimo della potenza di fuoco. Il tridente, che potrebbe schierarsi classico oppure con le formule del 3-4-2-1 o 3-4-1-2, verrà completato dal confermato Briano o da Sassari. Ma c’è anche la terza soluzione con questi ultimi due larghi a sostegno di un bomber centrale con l’altro pronto a subentrare fresco. Tra le opzioni, anche il 3-5-2 con due punte centrali o una prima punta corredata da una seconda punta.

Le avversarie

Rispetto alla Prima Categoria, si giocherà sempre di domenica. Non sono ancora stati ufficializzati i due gironi della Promozione. Tuttavia, la disposizione geografica delle squadre suggerisce già quelle che dovrebbero essere le avversarie. Il primo “antagonista” degli Striscioni sarà la Sestrese. La squadra verdestellata dopo una falsa partenza è arrivata lo scorso anno alla finale playoff del girone. Un striscia lunghissima di risultati consecutivi interrotta dall’1 a 0 di misura contro la Carcarese. Su questa base, la società ha inserito giocatori e giovani interessanti. Su tutti Edoardo Repetto, capocannoniere del Girone B dello scorso anno col Busalla. Ci sarà solo un derby cittadino, contro il Legino. Tra le squadre che potrebbero dare fastidio per i quartieri alti anche Pontelungo, Finale, Sampierdarenese, Praese e Albissole. Rispetto alla Prima Categoria, il livello si alza anche nelle zone basse della classifica con tante squadre che vantano giocatori di livello. Non sarà facile, ma il club si è attrezzato per provare a emulare le gesta del Millesimo, in due anni dalla Prima Categoria all’Eccellenza.

Ipotesi del Girone A

1 Baia Alassio, 2 Pontelungo, 3 Ceriale, 4 Legino, 5 Savona, 6 Bragno, 7 Albissole, 8 Masone, 9 Praese, 10 Sampierdarenese, 11 Superba, 12 Finale, 13 Sestrese, 14 Serra Riccò, 15 Little Club James 16 San Cipriano.