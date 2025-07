Calcio, Savona. Il punto mercato con il ds Alessio Barone: “Ecco i nostri giovani”

Il Savona è pronto a partire dopo un mercato che ha cambiato il volto della squadra. Big di livello (Moraglio, Calcagno, Silvestri, Sassari e Zunino) per giocare subito per la vittoria del campionato e un buon numero di giovani, come imposto dalla regola. Almeno un 2007 e un 2006 sempre in campo. Dal portiere Rosasco all’esterno Di Gioisia, il direttore sportivo Alessio Barone traccia un quadra dei volti meno noti che difenderanno i colori biancoblù. Anche una nota sul centrocampista Gabriele Raja e sul trequartista Andrea Briano. Due giocatori che per motivi diversi potevano non sembrare certissimi della conferma ma da cui invece mister e società si aspettano molto.

Direttore, mercato più facile per il blasone biancoblù o più difficile visto che qualcuno avrebbe potuto alzare le richieste conoscendo la vostra urgenza di vittoria?

Il nome aiuta, chiaro. Non aiuta la categoria, visto che non è facile convincere determinati giocatori a scendere in Promozione. Ma per il Savona lo hanno fatto. No, non ci sono state richieste più alte rispetto a quelle che si sarebbero fatte altrove.

E la ricerca dei giovani?

Decisamente più difficile. Abbiamo visto partite ma giocare con i pari età è diverso da farlo in prima squadra. I giocatori bisogna un po’ “immaginarseli. E la concorrenza è tanta con squadre come Millesimo, Carcarese, Albissole e Legino. Tanto più per noi che non abbiamo una juniores.

Se poi l’obiettivo è salire, la scelta deve essere ancora più accurata…

“Sì dobbiamo fare salto doppio. E il salto tra Promozione e Prima Categoria è un bel cambiamento anche per la regola dei giovani. Si passa a un campionato in cui si rischia ogni domenica di perdere punti, mentre l’anno scorso le squadre d’alta classifica facevano quasi sempre bottino pieno contro le ultime della graduatoria.

Potrebbe mancare qualcosa a livello di centrali difensivi?

Al momento la rosa è finita. Non abbiamo un alter ego di Schirru anche se nella partita singola Colombo lo può fare bene. Gaggero è un braccetto di difesa, anche se lo si è visto quasi sempre esterno. Giocando a riferimento un braccetto non ha problemi a fare il centrale. Potrebbe esserci una carenza di un centrale classico ma come numeri ci siamo.

Nel dettaglio, cosa aspettarsi dagli “under”?

Insieme a Moraglio e Fois, abbiamo inserito il portiere Rosasco. Viene dalla Juniores del Vado. Un estremo difensore di personalità. Mi piace parecchio. Chiaro che Moraglio parta in pole, ma potrà crescere sotto la guida esperta di un allenatore come Armando Amicone. In difesa, abbiamo scelto Toskaj. Alto un metro e novanta, lo avevo allenato quando collaboravo con le giovanili del Vado. Due anni fa aveva fatto anche la preparazione con i rossoblù in Serie D. Alcuni problemi fisici lo hanno frenato. Deve avere pazienza e rientrare con calma.

Passando al centrocampo, Cartiere è una mezzala che può fare anche il quinto. Dinamico e di personalità. Come tutti i suoi compagni, ha fatto una grande stagione con la Juniores Nazionale del Vado. Di Giosia è un po’ più “pronto” visto che ha vissuto la scorsa stagione tra Albenga e Imperia. Un esterno di fascia con gamba e buon fisico. Abbiamo dovuto battagliere per aggiudicarcelo.

Covelli, classe 2008, è un ragazzo molto determinato che con noi aveva esordito due anni fa nei playoff di Prima Categoria. Essendo ancora più giovane rispetto a quello che impone la regola deve anche lui avere pazienza. Ha la testa giusta. Turone, come Di Giosia, ha già esperienza con i grandi visti i trascorsi al Campomorone e all’Arenzano. È un jolly che può giocare come mezzala ma anche sulla trequarti. Mezzala o esterno, invece, Andrea Calcagno viene da problemi fisici ma si allena con noi dallo scorso anno e adesso dovrebbe finalmente ricominciare a tutti gli effetti.

Chiudiamo con due “over”. Gabriele Raja era arrivato con grandi aspettative, ha un po’ deluso ma lo avete riconfermato. Mentre Andrea Briano come si può inserire tra i big dell’attacco?

La gente, giustamente, vede solo le partite. Noi anche gli allenamento. Raja quando è arrivato è stato buttato subito in campo e pur essendosi fatto male dopo mezzora ha giocato tutta la partita e le due seguenti. Anche a Masone ha giocato per un’ora acciaccato. Sa sacrificarsi e contro la Baia Alassio, pur essendo una gara che contava meno, gli ho visto fare giocate che vedevo nei miei compagni quando giocavo in Serie C. Ha una personalità importante e l’unica incognita è a livello fisico. Briano ha fatto un grande exploit a livello di struttura muscolare ed è per questo che ha fatto un po’ più di fatica alla fine dello scorso anno. Ha grande qualità, l’avevo visto ai tempi della Spotornese e Massimo Peluffo me ne aveva parlato molto bene. Ci darà imprevedibilità e può migliorare molto facendo ancora più assist e diventando più freddo davanti alla porta.