Calcio, finisce la storia della Letimbro dopo 80 anni. Vitiello: “Costretto ad alzare bandiera bianca”

1945-2025. C’era una volta la Letimbro e chissà per quanti anni non ci sarà più. Se mai ritornerà. Tanti giocatori in quasi un secolo di storia hanno indossato la casacca gialloblù della squadra del Santuario di Savona. San Bernardo, ancora più precisamente, come il ponte sul simbolo testimonia. Un millennio iniziato con la squadra in fondo alla Terza Categoria. Poi, gli anni d’oro, due promozioni e sette anni in Prima Categoria. Stagioni ricche di soddisfazioni con giocatori che mai qualche anno prima avrebbero sposato la causa del club. Attirati da un ambiente sano, come pochi ne sono rimasti. Ma alla fine è rimasto solo lo storico dirigente Antonio Vitiello. E da soli non si riesce, non basta la volontà. Ed è così che la Letimbro non c’è più.

“Ebbene – scrive Vitiello- Siamo riusciti con difficoltà ad arrivare agli ottant’anni, purtroppo adesso non si riesce più ad andare avanti. Dopo tanti anni alla Letimbro sono costretto ad alzare bandiera bianca, non per la retrocessione, di per sé ci sta, ma per diversi aspetti: economici in primis, campo, settore giovanile e dirigenziale”.

“Quindi, con rammarico, sono costretto a dare le dimissioni da Presidente della ASD Letimbro 1945. Volevo ringraziare tutti dai dirigenti, giocatori, tifosi e genitori ecc che in questi anni ci sono stati vicini. Negli anni ci sono stati campionati da dimenticare, ma tre promozioni dalla terza alla prima categoria la nostra Champions League . Grazie alla federazione col presidente Ivaldi al Comune, all’assessore Rossello, a Bertrand Viti e a Dario Ermellino per il Bacigalupo, e tutte le altre persone che quest’anno ci sono state vicine. Chissà, un domani potremmo di nuovo vederci. Un grosso abbraccio a tutte le e società e dirigenti che in questi anni ci hanno conosciuto”.