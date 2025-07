Cairo, polemica per i pini abbattuti in via Brigate Partigiane nell’area di interesse per il McDonald’s

Cairo Montenotte. Non è passato inosservato l’abbattimento di un filare di alberi in un terreno privato lungo via Brigate Partigiane, nell’area dove è sempre più probabile che si andrà ad insediare un fast food di casa McDonald’s. I pini, infatti, con una chioma imponente, ombreggiavano in parte il parcheggio di uno dei supermercati presenti in zona, e specie sui social si è scatenata la polemica.

I proprietari delle piante hanno deciso di effettuare questo intervento per la sicurezza, visto che la perizia agronomica ha rilevato un ammaloramento di fusti e radici, a cui seguirà una piantumazione compensativa ambientale con essenze di analogo valore ornamentale. Tutto ciò indipendentemente dall’accordo ancora in fase di definizione con la catena di McDonald’s.

Secondo fonti ufficiali, infatti, prosegue l’iter per l’autorizzazione commerciale che porterà all’apertura di un punto di ristoro proprio in quella zona. Il Comune nei mesi scorsi aveva richiesto integrazioni al progetto preliminare, e soprattutto una delle condizioni fondamentali per dare l’ok riguardava la sicurezza stradale. L’idea, infatti, resta quella di evitare un ulteriore accesso lungo il tratto della SS29 su cui già gravano numerosi incroci a raso. Con i tecnici dell’Anas si era parlato della possibilità di realizzare un sottopasso pedonale, ma ora spunta anche l’ipotesi di un accordo tra la futura proprietà commerciale e quella di Eurospin, per far sì che l’accesso al fast food sia realizzato nell’area del supermercato.

Insomma ancora tutto in fase di definizione, quello che è certo è che la pratica di richiesta per la nuova apertura è stata presentata ufficialmente al Comune, mentre sono per ora in discussione le variabili progettuali di una struttura che andrebbe ad occupare uno degli ultimi spazi a disposizione ad uso commerciale.