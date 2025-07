Cairo, ancora un ritardo per la riapertura del ponte Italia 61 che è rimandata al 5 agosto

Cairo Montenotte. Ancora un ritardo, seppur lieve, sul cronoprogramma del cantiere che interessa da ormai quindici mesi il ponte Italia 61. Il 13 luglio era prevista la riapertura ma il bypass cittadino sarà collaudato solo lunedi 21. Dall’Amministrazione comunale fanno sapere che a partire dal 5 agosto “sarà garantita l’apertura al transito pedonale e a senso unico in uscita da Cairo con limitazione di portata”.

E aggiungono: “Nella mattinata di venerdì 11 luglio si è tenuto un nuovo sopralluogo, alla presenza della Direzione Lavori, dell’Ufficio Tecnico comunale e dei rappresentanti dell’impresa esecutrice. L’Amministrazione comunale, che da mesi monitora quotidianamente l’andamento dei lavori con sopralluoghi costanti, ha chiesto riscontri puntuali sullo stato di avanzamento dell’opera. In occasione dell’incontro, l’impresa ha confermato l’effettivo ritardo rispetto al cronoprogramma contrattuale. Rimane ferma la scadenza contrattuale del 13 luglio e pertanto le clausole previste dal contratto relative a eventuali sanzioni e penali per il mancato rispetto dei termini. Il collaudo è confermato per lunedì 21 luglio. Seguirà, una volta maturati i calcestruzzi e completate le lavorazioni residue, la riapertura definitiva a doppio senso”.

“L’Amministrazione comunale è consapevole dei disagi arrecati ai cittadini e si scusa sinceramente per l’attesa prolungata, assicurando il massimo impegno per arrivare quanto prima alla riapertura completa dell’infrastruttura in condizioni di piena sicurezza – concludono – Per garantire la massima trasparenza e condivisione, verrà convocata in settimana la Commissione Lavori Pubblici, al fine di aggiornare in modo ufficiale i consiglieri comunali sullo stato dei lavori relativi al Ponte Italia 61 e agli altri cantieri attivi sul territorio”.