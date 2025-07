Cairo, a settembre apre i battenti l’asilo nido comunale in via Medaglie d’Oro: aperte le iscrizioni

Cairo Montenotte. Potranno essere presentate da oggi (9 luglio) fino al 25 luglio le domande di iscrizione all’asilo nido che, a settembre, aprirà i battenti in via Medaglie d’Oro, nella sede che è stata oggetto di recente riqualificazione strutturale.

La capienza della struttura comunale per bimbi dai tre mesi ai tre anni di età è di 42 posti, di cui una parte riservata agli attuali frequentanti l’asilo nido “Nilde Bormioli”, che mantengono il diritto al posto e sono ammessi alla frequenza dell’anno scolastico 2025/2026.

Come afferma il vice sindaco e assessore alle Politiche sociali, Roberto Speranza: “Oltre agli alunni che hanno frequentato il “Bormioli” nell’anno scolastico appena concluso, la priorità sarà rivolta ai residenti sul territorio cairese, per i quali la quota mensile è stata fissata in 400 euro, mentre per i non residenti ammonta a 636 euro. La tariffa non comprende il costo del pasto giornaliero, che verrà pagato a parte. Abbiamo affidato il servizio alla cooperativa già presente nella struttura privata, che gestirà l’asilo nido comunale per cinque mesi. Poi valuteremo la possibilità di aprire un bando per una durata pluriennale”.

Le domande di iscrizione dovranno essere inviate via mail all’indirizzo servizisociali@comunecairo.it o consegnate direttamente allo Sportello dei Servizi Sociali in via Fratelli Francia, 12 a Cairo Montenotte.