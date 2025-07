Cairese vincente su tutti i fronti: Serie C a Torino contro i Jacks e Under 15 a Fossano

Cairo Montenotte. Domenica sera afosa a Torino, dove il caldo torrido ha fatto da cornice a un match tutt’altro che semplice per la Cairese. Sul diamante torinese, i liguri riescono ad avere la meglio sui Jacks con un convincente 15 a 8, al termine di una partita intensa, combattuta e piena di insidie.

Una gara dai due volti: in apparenza chiusa nei primi inning, poi riaperta a metà, e infine rimessa saldamente sui binari giusti.

La Cairese parte forte, imponendo fin da subito un ritmo alto, che mette in difficoltà la difesa dei padroni di casa. L’attacco biancorosso lavora con continuità e intelligenza, capitalizzando le occasioni e approfittando delle incertezze torinesi. Alla fine del quarto inning il tabellone parla chiaro: 10 a 3 per gli ospiti, con la partita apparentemente sotto pieno controllo.

Ma nel baseball nessun vantaggio è mai davvero al sicuro. Nel quinto inning la Cairese inciampa: alcune disattenzioni difensive, qualche base ball di troppo e l’inerzia cambia. I Jacks ne approfittano con cinismo e riescono a riaprire la partita, segnando cinque punti e portandosi sul 12 a 8. Un passaggio a vuoto che poteva costare caro, ma che la squadra ha saputo assorbire con maturità.

A togliere le castagne dal fuoco è stato Bussetti, il cui ingresso sul monte si rivela determinante. Freddo, efficace, il lanciatore cairese gestisce gli ultimi quattro inning senza concedere nulla: 6 strikeout, zero punti subiti e un controllo totale della situazione, che restituisce tranquillità e stabilità a tutta la squadra.

Nel frattempo, l’attacco biancorosso continua a spingere, e nell’ottava ripresa mette a segno altri 3 punti che chiudono definitivamente la partita sul 15 a 8. Da segnalare le ottime prestazioni nel box di Franchelli (4 su 5) e Beretta (2 su 5), entrambi protagonisti di un attacco produttivo ed efficace.

La Cairese torna a casa con due elementi ben chiari: una vittoria importante, mai scontata, e la consapevolezza che nei momenti decisivi occorre maggiore continuità. Il blackout del quinto inning non può più ripetersi, soprattutto ora che il calendario entra nella sua fase più delicata.

Domenica 6 luglio a Cairo Montenotte arriva la capolista Grizzlies Torino. Una sfida che vale una stagione: da una parte l’accesso ai playoff, dall’altra l’uscita quasi definitiva dalla corsa. Servirà la migliore Cairese dell’anno, continua, concentrata e solida dal primo all’ultimo lancio.

Under 15: Cairese vincente in trasferta a Fossano nell’anticipo della penultima giornata. I tecnici affidano il monte al collaudato Anez Medina in coppia con Malatesta, Totraku in prima e Sechi in terza, Raimondo e Aiace curano la cerniera centrale mentre il campo esterno è difeso da D’Onofrio, Beltrame e Picciotto Dario. Formazione collaudata che non tradisce le aspettative. Trascinato da Beltrame, caldissimo nel box di battuta con 4 su 4 di cui un doppio lunghissimo, l’attacco biancorosso dopo la prima ripresa di studio si esprime al meglio: valida da due basi per Aiace, triplo di Malatesta e ancora Totraku e Flores per un totale di 16 punti. Picciotto Ettore prende posto all’esterno destro e Flores in seconda base, mentre Sechi si cambia con Malatesta, Cionti torna sul monte e dopo una partenza incerta trova il ritmo: assiste in prima per il secondo out e chiude con una eliminazione al piatto di autorità.

Domenica si torna a casa contro i Grizzlies Torino

Bussetti uomo partita a Torino

La Cairese Under 15

Beltrame 1000 nel box di battuta a Fossano