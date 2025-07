Cairese, ingaggiato un esperto della categoria: Andrea Gulli si veste di gialloblù

Cairo Montenotte. Lunedì di grandi rinforzi in Serie D. Prima il Celle Varazze che annuncia l’inserimento in rosa di quattro giovani, poi il colpo del Vado che prende Arras, e ora il nuovo innesto della Cairese. Si tratta di Andrea Gulli, centrocampista classe 1997, proveniente dalla Sanremese.

Solari avrà dunque a disposizione un giocatore che conosce molto bene la categoria, avendo militato in Serie D da tanti anni. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili del Genoa, è stato anche nella rosa dell’Albissola che ha giocato la Serie C.

Di seguito il comunicato della Cairese:

Giocatore duttile ed esperto, porta con sé un bagaglio importante di esperienze: vanta 185 presenze in Serie D e 30 in Serie C, ed è pronto a rafforzare la mediana gialloblù.