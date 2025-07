Cairese, dopo Jebbar arriva anche Scarrone: ora si aspettano i gemelli Graziani

Cairo Montenotte. Arriva un altro rinforzo per la Cairese. I gialloblù puntellano il reparto difensivo con l’ingaggio di Tommaso Scarrone. La notizia era nell’aria, come vi avevamo preannunciato qualche giorno fa, e riguarda uno dei numerosi calciatori in uscita da Imperia. Il centrale classe 1990 infatti arriva da due stagioni con il club nerazzurro. Per lui un passato anche con Finale, Pietra Ligure e Albenga.

Confermata dunque l’indiscrezione, dopo l’annuncio di Jebbar nella giornata di ieri. Ora si aspetta l’annuncio dei gemelli Graziani, ad un passo dal ritorno al Brin.