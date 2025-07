Cagnolina ferita da un cinghiale e operata: è successo sulle alture di Varazze

Varazze. “Voglio sottolineare che questa mia esperienza non vuole essere una polemica per fare abbattere i cinghiali, perché anche loro sono animali e come tali meritano rispetto, ma almeno ricollocarli o fare qualcosa”.

Una lettrice, la sua cagnolina che, per fortuna, ora sta bene. Entrambe non se la sono vista bella. Una brutta avventura, giorni fa. Le alture di Varazze. È sera ed è anche il momento dell’ultima passeggiata, prima di andare a dormire. Ma il programma non va come dovrebbe. Arriva un cinghiale, all’improvviso, che prende di mira la cagnolina che è al guinzaglio.

“Non ci ho pensato e mi sono messa in mezzo ai due per dividerli ed evitare che facesse male al cane, ma non ce l’ho fatta, – il panico in pochi secondi. – L’unica cosa che sono riuscita a fare è stato spingere via la testa del cinghiale quando ho visto che la stava caricando sotto la pancia“.

Com’è andata a finire? “Nel male – ci racconta – le ha preso una coscia, così l‘ho fatta operare d’urgenza perché era molto estesa la ferita e il muscolo reciso“.

Ora la cagnolina sta bene: “Ribadisco che non voglio che questi animali vengano abbattuti, giustamente anche loro sono animali e come tali meritano rispetto, ma ricollocarli o pensare a soluzioni. Mezz’ora prima c’erano i mei figli sotto casa e non voglio nemmeno immaginare cosa sarebbe potuto succedere”.

La lettrice è insieme al cane ed è felice di come è finita, anche se la piccola sta riprendendosi dall’operazione: “Se non mi fossi messa in mezzo, avrei potuto perderla e non l’avrei sopportato. Lei è arrivata dopo aver perso due cani in sei mesi, riportando il sole nella mia quotidianità. Ogni giorno mi salva la vita senza saperlo e io avrei fatto qualsiasi cosa per proteggerla anche se non sono riuscita a farla uscire indenne dalla situazione, ma almeno è ancora qui con me. Vorrei solo che nessun altro passi attimi in cui si ha il terrore di perdere la propria compagna di vita”.