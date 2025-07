“Bucci e Netanyahu, siete complici”: il flash mob per la Palestina davanti al Consiglio regionale

Liguria. Persone sdraiate a terra avvolte nei lenzuoli a simboleggiare i morti di Gaza, bandiere palestinesi e un cartello con Bucci e Netanyahu che stringono un patto di sangue e la scritta: “Siete complici”. È il flash mob messo in scena oggi da un gruppo di associazioni davanti al Consiglio regionale dopo che la settimana scorsa la maggioranza ha bocciato mozioni e ordini del giorno per impegnare la giunta a sospendere i rapporti con Israele.

“Stiamo denunciando la mancanza di presa di posizione da parte del governatore della Regione Liguria per prendersi cura di diritti umani e dire una parola contro le violazioni che si stanno attuando nella striscia di Gaza e in Cisgiordania – spiega Maria Di Pietro di Assopace Palestina -. Chiediamo di sospendere almeno le relazoni internazionali con Israele, come hanno fatto anche altre Regioni italiane, la Toscana, l’Emilia Romagna, la Puglia e da poco anche la Sardegna”.

“Quello che si sta attuando nella striscia di Gaza – continua Di Pietro – è un genocidio, quella che chiamavano la più grande prigione a cielo aperto adesso è diventato un grande cimitero a cielo aperto dove sono 20mila i bambini massacrati e non c’è cibo. Siamo nel 2025 e le persone muoiono di fame e di mancanza d’acqua. Ci sono centinaia e centinaia di camion fermi con cibo e acqua, ma anche medicinali, incubatrici, dispositivi medici che non riescono a entrare. I veri eroi di questa di questa lotta sono le mamme, i medici, i giornalisti che allo stremo delle forze continuano a portare avanti il loro lavoro”.

Bucci e Netanyahu, il primo ministro israeliano, vengono messi sullo stesso piano: “Non si può più andare contro il diritto internazionale e contro ogni tipo di umanità. Sappiamo benissimo che ogni volta che noi bocciamo una mozione stiamo premendo un grilletto, sganciando una bomba. E noi cosa racconteremo ai nostri figli?”.

Hanno aderito alla manifestazione Sanitari per Gaza, Assopace Palestina, Associazione Culturale Liguria Palestina, La Piuma, Emergency Genova, Arci Genova, Anpi Genova, Ora di silenzio per la pace e Associazione Limone Lunare.