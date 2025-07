Bragno. Ecco una novità per lo staff di Flavio Ferraro: c’è un nuovo preparatore atletico, ecco Giacomo Santoro.

Ha lavorato nelle ultime due stagioni alla Virtus Don Bosco con Ponte, contribuendo con il suo lavoro alla conquista della promozione in Prima Categoria attraverso i playoff.

Una nuova esperienza professionale per il giovane preparatore che prenderà il via attivamente dal periodo di preparazione dei biancoverdi per il prossimo campionato di Promozione.