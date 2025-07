Botto di mercato della S.F. Loano: ecco Lorenzo Cassata

Loano. Per la San Francesco Loano era necessario trovare la soluzione giusta per andare a colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Mehmetaj. Ed ecco arrivare l’annuncio ufficiale: è Lorenzo Cassata la nuova punta rossoblù. L’ex giocatore di Imperia e Vado ritorna a giocare nel comprensorio savonese e per mister Alessandro Lupo.

Il comunicato:

L’Asd S.F. Loano è lieta di annunciare l’arrivo di Lorenzo Cassata, classe 2002, rinforzo di livello per il nostro reparto offensivo!

Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, ha poi vestito per diverse stagioni la maglia dell’Imperia, contribuendo anche alla promozione in Serie D nella stagione 2023/24.

Un attaccante di assoluta qualità, dotato di grande tecnica, esperienza e mentalità vincente, tutti ingredienti giusti che gli permetteranno di lasciare il segno anche in rossoblù.

Benvenuto Lorenzo, che sia una stagione ricca di emozioni… e di gol!