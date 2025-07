Borgio, entro metà agosto la fine dei lavori di messa in sicurezza nell’area comunale sulla via Aurelia

Borgio Verezzi. Proseguono i lavori sull’area comunale lungo la via Aurelia, a Borgio Verezzi, vicino ai bagni “La Bussola”.

Si tratta di uno spazio di proprietà del Comune, che comprende i magazzini e la superficie antistante, dove da sempre è in vigore un divieto di parcheggio: “Un divieto che purtroppo spesso viene ignorato”, spiega il sindaco di Borgio Verezzi Renato Dacquino a IVG.

Sull’area sono in corso alcuni interventi di sistemazione e messa in sicurezza partiti a marzo: “L’incarico è stato dato a una ditta specializzata – ricorda il primo cittadino -. Il cordolo è stato già sistemato, mentre per le nuove ringhiere si attende la fornitura e la posa, previste per la metà di agosto”.

Il sindaco invita infine i cittadini a contattare direttamente l’Area Tecnica del Comune per ricevere informazioni o chiarimenti: “Dare risposte ai cittadini – conclude Dacquino – è sempre importante”.