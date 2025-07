Borghetto, malore in mare: anziana salvata dai bagnini e trasportata in ospedale

Borghetto Santo Spirito. L’allarme è scattato poco prima delle 11.00 di questa mattina, quando alcuni suoi amici che erano con lei l’hanno notata riversa in acqua, priva di sensi, con il rischio di annegare.

E’ successo ad una signora di 81 anni, nel tratto di mare della spiaggia libera vicina ai Bagni Milly e ai Bagni Irene a Borghetto Santo Spirito.

A seguito della richiesta di soccorso immediato e provvidenziale l’intervento dei due bagnini, Marco Sorrentino e Francesco Pagnotta, che si sono gettati in mare per raggiungere l’anziana, a circa 30 metri dalla riva.

I due bagnini sono riusciti a riportarla sulla battigia per prestarle i primi soccorsi, in attesa dell’arriva dell’ambulanza e del 118.

Fortunatamente l’anziana si è ripresa e dopo le prime cure da parte dei sanitari è stata trasportata per accertamenti all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: non sarebbe in gravi condizioni.