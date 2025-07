Borghetto, in piazza Marinai d’Italia il concerto di Cristina D’Avena

Borghetto Santo Spirito. Sabato 5 luglio dalle 21 piazza Marinai d’Italia si trasformerà in un grande palcoscenico per accogliere Cristina D’Avena, icona pop che, grazie al suo fascino trasversale e alle sue canzoni, ha fatto e continua a far cantare intere generazioni.

Regina indiscussa delle sigle dei cartoni più amati di sempre, Cristina D’Avena porta in scena uno spettacolo divertente, emozionante e coinvolgente. La magia delle canzoni che accompagnano le nuove e le vecchie generazioni fa sì che il pubblico molto affezionato a Cristina, la segua in ogni tappa del suo tour.

Un viaggio musicale fatto di ricordi da cantare con il sorriso: durante la serata sarà possibile ascoltare le intramontabili sigle dei più bei cartoni animati, come “Occhi di Gatto”, “i Puffi”, “Mila e Shiro”, “Kiss Me Licia” ed “Holly e Benij”.

In apertura e chiusura del concerto, piazza Marinai d’Italia sarà animata anche dalle hit estive selezionate da DJ Johnny Manfredi e l’intrattenimento di Francy.

L’ingresso è gratuito.