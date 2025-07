Borghetto, il 18 luglio lo spettacolo pirotecnico a basso impatto acustico

Borghetto Santo Spirito. Venerdì 18 luglio alle 22 lo spettacolo dei fuochi d’artificio a basso impatto acustico, una scelta ormai consolidata che permette di ridurre il disturbo per persone e animali senza rinunciare alla magia dei colori e delle coreografie luminose, tornerà ad illuminare il cielo di Borghetto Santo Spirito.

La serata regalerà un suggestivo gioco di luci visibile da tutto il lungomare, con centro dell’esecuzione in piazza Marinai d’Italia. Sarà l’occasione per vivere un momento di festa, all’insegna della condivisione e del rispetto della tranquillità pubblica.

Il prossimo spettacolo pirotecnico dell’estate è in programma per sabato 23 agosto, in occasione dei festeggiamenti di Nostra Signora Madonna della Guardia.

“Con questo spettacolo vogliamo celebrare insieme l’estate, coniugando la bellezza delle luci e dei colori con il rispetto per l’ambiente e per la serenità di tutti. Un modo per vivere il nostro territorio in armonia, senza rinunciare alla magia dei fuochi d’artificio, commenta l’assessore a cultura e turismo Carolina Bongiorni.