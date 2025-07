Bonus nidi, l’assessore Nicolò: “Regione Liguria soddisferà tutte le domande”

Regione. “Desidero fare piena chiarezza, una volta per tutte, sull’erogazione dei contributi previsti dal bando Nidi Gratis 2025, smentendo categoricamente alcune affermazioni false e strumentali da parte di esponenti della minoranza che creano allarmi ingiustificati tra le famiglie liguri”. Così l’assessore alla sanità Massimo Nicolò sull’erogazione dei bonus previsti dal bando Nidi Gratis 2025.

“Regione Liguria finanzierà tutte le 4mila domande ammissibili pervenute, senza lasciare indietro nessuno – spiega -. La graduatoria attualmente diffusa da Filse riporta le prime 1.500 domande, che stanno già ricevendo i contributi, ma – come già avvenuto nel 2024 – procederemo con lo scorrimento fino a soddisfare tutte le richieste idonee. La volontà politica di questa amministrazione è chiara e inequivocabile: si tratta di un impegno preso con convinzione già lo scorso anno con l’introduzione di questa misura straordinaria a concreto sostegno dei cittadini liguri, che abbiamo voluto confermare anche per il 2025”.

“Lo ribadisco con forza: le famiglie possono stare tranquille, nessuno sarà escluso. Non accettiamo lezioni da chi, quando ha avuto responsabilità di governo, misure di questo tipo non le ha mai nemmeno ipotizzate. Ora la minoranza fa polemica, ma quando avrebbe potuto agire concretamente per sostenere le famiglie, non lo ha fatto”, conclude.