Bimbo di 5 anni si allontana da campeggio e fa perdere le proprie tracce: ricerche in corso

Come riportato da Riviera24 , i soccorritori hanno setacciato la zona con l’aiuto delle unità cinofile, i droni equipaggiati con visori notturni e termocamere, e i tecnici dei TAS (Topografia Applicata al Soccorso) che stanno aggiornando le mappe per individuare le aree già perlustrate e quelle ancora da esaminare. A collaborare nelle ricerche anche gli uomini della Protezione Civile, i Carabinieri e numerosi volontari, mobilitati sin dalle prime ore.

Questa mattina, all’alba, è intervenuto anche l’elicottero Drago del 115, impegnato a sorvolare l’area collinare sopra Latte. Sul campo ci sono più di 60 persone operative, tra cui cinofili, volontari della protezione civile, soccorso alpino e operatori Sapr con droni dotati di termocamere. Il sindaco Di Muro, che si è recato al quartier generale dei soccorsi, ha parlato di una “mobilitazione importante da parte di tutta la provincia e della regione. Tanti concittadini si stanno adoperando perché il territorio è vasto e ogni minuto che passa aumenta l’apprensione. Speriamo di avere buone notizie a breve”.

A confermare l’imponente dispiegamento di forze è anche Alessandro Giribaldi, vicecomandante dei vigili del fuoco: “Ci hanno segnalato ieri sera la scomparsa del ragazzino e abbiamo attivato subito le ricerche, coinvolgendo tutte le forze disponibili. Siamo arrivati a circa 80 persone ieri notte. Abbiamo schierato i nostri cinofili, i droni con termocamere, e anche l’elicottero. Le ricerche stanno continuando anche stamattina con oltre 60 operatori già in campo”.

Giribaldi ha spiegato che “si sta operando in un raggio d’azione che parte dal campeggio dove alloggiava il bambino, tracciando tutti i percorsi con i gps per sapere dove abbiamo già cercato. Stiamo anche verificando nuove segnalazioni e ribattendo i sentieri”. In supporto alle ricerche, i vigili del fuoco stanno utilizzando anche un video del bambino fornito dalla madre: “Lo stiamo proiettando tra i soccorritori – ha detto Giribaldi – perché può essere utile per facilitare il riconoscimento. Stiamo tentando ogni metodo possibile”.

L’allarme è stato lanciato ieri sera, quando il bambino di origini straniere, ma nato in Italia, di cinque anni è stato dato per scomparso. Si sarebbe allontanato nel tardo pomeriggio da un campeggio in frazione Latte, a Ventimiglia. L’ultimo avvistamento risale alle 19.30, momento in cui un uomo lo ha aiutato ad attraversare la strada perché lo aveva visto da solo, pensando che i suoi genitori fossero dall’altra parte. Da quell’istante, non si hanno più notizie.

Il piccolo Alain indossa una t-shirt bianca e un paio di pantaloncini verdi.