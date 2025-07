Bilancio, opere pubbliche e Puc, riqualificazione di piazza Vittorio Veneto al centro dell’ultimo consiglio comunale di Varazze

Varazze. L’ultimo consiglio comunale ha trattato diversi temi di importanza rilevante per la città di Varazze: l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri, l’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche, l’aggiornamento del PUC ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio su terreni interessati dalla messa in sicurezza della strada di Castagnabuona e l’approvazione del nuovo regolamento di gestione della biblioteca; oltre alla riqualificazione di piazza Vittorio Veneto.

“La riqualificazione di piazza Vittorio Veneto – dichiara il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici – oggetto del primo punto all’ordine del giorno e che ha interessato molti cittadini anche presenti in aula, si inserisce all’interno di una visione più ampia che la nostra Amministrazione sta portando avanti da anni, con coerenza e determinazione: un disegno organico di rigenerazione del fronte mare e di riconnessione tra il tessuto urbano e la passeggiata. È un collegamento strategico per colmare un vuoto urbano tra diverse parti della città che da oltre vent’anni è oggetto di studio e riflessione, ma che mai prima d’ora aveva trovato una vera attuazione cadendo nel dimenticatoio”.

“Il nostro obiettivo, come è stato ben illustrato, è restituire dignità e qualità urbana a uno spazio oggi trascurato, migliorando l’accessibilità, la fruibilità, la sicurezza e anche la vivibilità di una zona centrale. È un intervento che ha anche un impatto diretto sul commercio locale: riqualificare vuol dire creare percorsi, flussi, occasioni, come già accaduto per piazza Dante al Solaro. E’ una operazione fondamentale per San Nazario. Lo abbiamo detto nel programma elettorale e oggi, con responsabilità politica, stiamo portando avanti questa visione, come è giusto che faccia chi ha deciso di candidarsi per governare la città”.

“Abbiamo già avviato e ottenuto finanziamenti per numerosi progetti, e molti altri sono in fase di progettazione – interviene il capogruppo Andrea Gandolfo – Il finanziamento ottenuto, che ricordiamo essere a fondo perso da parte di Regione Liguria, permette di concentrare le risorse comunali su interventi prioritari e che necessitano della certezza di finanziamento e non attraverso l’accesso a un fondo che può anche avere esiti incerti e che solo la qualità progettuale, legata alla rigenerazione urbana in questo caso, ha permesso di ottenere”.

Le priorità dell’amministrazione sono state indicate anche nelle pratiche successive del consiglio comunale, come l’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche, che ha visto l’inserimento di interventi strategici condivisi e sostenuti da investimenti concreti. Tra essi opere di messa in sicurezza del territorio, il rafforzamento del presidio territoriale con la nuova caserma della Protezione Civile, interventi su corso Europa con opere di difesa del tracciato, infrastrutturali e manutentive, la realizzazione della pista di pattinaggio al Salice, oltre altri interventi”.

“Come sempre accade, – proseguono il sindaco e il capogruppo – solo la maggioranza ha votato favorevolmente al sostegno di questi interventi necessari per lo sviluppo della Città, trovando il voto contrario di tutta la minoranza. Ci domandiamo allora come sia possibile che le tanto decantate priorità emergano solo a parole, ovvero quando si criticano, evidentemente in modo strumentale, scelte non condivise ma al momento della concretezza tutto passi in secondo piano. Esempio ancor più eclatante il voto sulla procedura di esproprio necessaria alla messa in sicurezza definitiva della strada di Castagnabuona. La minoranza, ancora una volta, ha preferito non assumersi responsabilità, dividendosi addirittura tra voti contrari ed astenuti”.

“Infine è importante che i cittadini sappiano che alla minoranza non è mai stato sottaciuto nulla. L’iter del progetto di piazza Vittorio Veneto, iniziato nel 2023 con l’affidamento degli incarichi professionali, è proseguito con l’approvazione da parte della giunta del progetto di fattibilità tecnico economica a dicembre 2024 con il successivo, conseguente ed usuale invio della delibera approvata, con gli allegati, a tutti i consiglieri comunali, inclusi i consiglieri di opposizione. Ora, dopo sette mesi di silenzio, ci si accorge del progetto solo a finanziamento ottenuto cercando spazio per la polemica, dimostrando ancora una volta un atteggiamento più reattivo che propositivo, privo di una reale visione alternativa”.

“Parlare di priorità quando fa comodo è semplice. Agire, decidere, ed essere concreti, è un’altra cosa. Noi continuiamo, con serietà e coerenza, a portare avanti una visione chiara di città non trascurando le difficoltà, ma assumendoci ogni giorno la responsabilità di scegliere e decidere” terminano il sindaco Pierfederici Luigi ed il capogruppo Andrea Gandolfo.