Bidoni galleggianti e cestini nelle spiagge: altre due interpellanze dell’opposizione sulla raccolta porta a porta a Savona

Savona. Bidoni condominiali galleggianti con le forti piogge e i cestini nelle spiagge. Sono i temi delle due nuove interpellanze proposte dal Movimento Cinque Stelle e firmate da tutta l’opposizione.

“E’ evidente – viene richiesto nel documento – che è necessario affrontare nell’immediato la problematica dei rifiuti e dei bidoni galleggianti nell’area compresa tra corso Mazzini e corso Colombo storicamente soggetta a frequenti allagamenti. Il nuovo servizio di raccolta rifiuti, anche nelle varianti via via approvate, non ha mai tenuto conto delle specificità della zona che da anni è in attesa di un intervento infrastrutturale in grado di mitigare e prevenire gli allagamenti”.

“Sono stati installati diversi contenitori per i rifiuti in maniera massiva al centro delle spiagge pubbliche lungo il litorale compreso tra le Fornaci e Zinola, occupando spazio destinato ai bagnanti. Questa collocazione risulta anomala rispetto al normale posizionamento all’ingresso delle spiagge”.

E ancora evidenziano: “La scarsa capienza unita a un’elevata affluenza delle persone, in particolare nei fine settimana, comporta un’inadeguatezza dimensionale di tali cestini, oltre a causa forte degrado per via del debordamento dei rifiuti direttamente in spiaggia. Il posizionamento scelto espone i rifiuti e i cestini ad essere trascinati via dalle mareggiate con conseguente inquinamento del suolo e del mare”.

I consiglieri chiedono all’amministrazione comunale se “il posizionamento dei cestini è stato condivisa e se il Comune condivide la decisione, come questo posizionamento influisce sull’efficacia della raccolta rifiuti”.