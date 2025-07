Bergeggi, salvataggio eroico in un tratto di spiaggia libera a causa del mare agitato

Bergeggi. Una ragazza va a fare il bagno ma a causa del mare molto mosso rischia di essere sbattuta sugli scogli. In suo soccorso vanno, prima, il fidanzato, poi altre due persone che però vengono spinti dalla corrente e si trovano in forte difficoltà. È accaduto ieri pomeriggio a Bergeggi, in un tratto di spiaggia libera.

A intervenire, prontamente, il bagnino dei bagni Billabong, Edoardo Pantaleoni, e la valbormidese Marcella Prandi, già campionessa di nuoto di salvamento, i quali non hanno esitato a buttarsi in acqua per cercare di mettere in sicurezza i bagnanti.

“Il mare era davvero agitato, nonostante la bandiera rossa esposta negli stabilimenti forse la ragazza che per prima si è trovata in difficoltà ha sottovalutato la situazione – commenta Marcella Prandi – Io mi sono occupata di mettere in salvo un uomo sulla sessantina che ormai stava annaspando. È stata dura perché la corrente spingeva verso gli scogli, ma sia io sia il bagnino, aiutati anche da altri soccorritori, siamo riusciti a portare tutti a riva. Nonostante il mio passato sportivo ho avuto il fiatone per un bel po’, per fortuna è andato tutto bene“.