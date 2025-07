Baseball: la Cairese centra l’obiettivo e conquista l’accesso ai playoff

Cairo Montenotte. La Cairese centra l’obiettivo e conquista l’accesso ai playoff 2025, al termine di una partita tirata e complicata contro il Fossano, vinta con il punteggio finale di 12 a 3. Una vittoria che vale oro per i ragazzi valbormidesi, che chiudono definitivamente al primo posto del girone e si garantiscono il pass per giocarsi la promozione in Serie B.

Il match, andato in scena domenica, è stato tutt’altro che semplice. I cairesi faticano a trovare il ritmo, mentre la tensione di una sfida decisiva si fa sentire fin dalle prime battute. Dopo un inizio equilibrato, con la Cairese avanti 1-0 fino alla quarta ripresa, sono alcuni errori difensivi a permettere al Fossano di ribaltare il punteggio, portandosi avanti 3-1.

Ma la reazione della squadra di casa non si fa attendere: con determinazione e carattere, i biancorossi pareggiano i conti segnando due punti e riportandosi sul 3-3. È solo il preludio al dominio finale: dal sesto inning in poi, complice l’uscita del partente piemontese, la Cairese prende in mano la partita e mette a segno nove punti negli ultimi tre attacchi, chiudendo i giochi con un netto 12-3.

Una vittoria che mette il sigillo su una stagione incredibilmente emozionante, segnata da alti e bassi. Dopo un 2024 complicato, in cui la squadra era rimasta fuori dai playoff per una sola sconfitta, il nuovo campionato era cominciato nel peggiore dei modi: una bruciante sconfitta a Sanremo, dettata da cali di concentrazione e poca lucidità. Ma è lì che la Cairese ha iniziato a costruire la sua rinascita.

È seguito poi un filotto di cinque vittorie, che ha ridato fiducia e morale al gruppo, passando per una prestazione maiuscola a Torino. Poi, un’altra dura lezione: ancora il Sanremo, ancora una sconfitta pesante che sembrava poter segnare il destino della stagione. Invece, è stato proprio quel momento a far scattare qualcosa nella squadra: quando tutto sembrava compromesso, i valbormidesi hanno risposto con orgoglio e carattere, tirando fuori il meglio di sé nel momento più difficile. Nonostante la pressione e l’impossibilità di commettere altri passi falsi, la Cairese ha dominato il finale di stagione.

Ora l’attenzione è tutta rivolta al 7 settembre, data della prima sfida playoff, dove i biancorossi affronteranno la vincente del girone B. Un appuntamento da cerchiare in rosso, che segnerà l’inizio di una nuovo obiettivo e sogno: quello di riportare la Cairese in Serie B.

La squadra della Cairese

Saluto a fine partita tra Cairese e Fossano

Narciso e De Bon