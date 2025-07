Bardineto celebra un quarto di secolo di spirito Alpino con la 25ª Festa del Gruppo

Bardineto in festa per la 25ª Festa del Gruppo Alpino.

Per la celebrazione presente il consigliere regionale Angelo Vaccarezza: “Bardineto, un luogo per me speciale, si è trasformata oggi nel cuore pulsante dello spirito Alpino, ospitando le celebrazioni per la 25ª Festa del Gruppo Alpini, un traguardo significativo per l’intera comunità” ha detto.

“L’evento ha rappresentato un vero e proprio “abbraccio tra amici, vecchi e nuovi”, un’occasione unica per rinnovare quell’orgoglio e quel senso di appartenenza che rendono gli Alpini una grande famiglia, della quale mi sento profondamente parte”.

“Un pensiero commosso è stato rivolto a tutti gli Alpini “andati avanti”, a testimonianza di una memoria che si rinnova di generazione in generazione. È stato espresso un sentito ringraziamento a tutti i presenti che, nonostante le difficoltà, proseguono nel loro cammino per trasmettere i giusti valori alle generazioni future”.

“La loro presenza è fondamentale, e giornate come questa lo hanno dimostrato chiaramente, perché “senza le Domeniche Alpine, semplicemente, non sarebbe Domenica” conclude il consigliere Vaccarezza.