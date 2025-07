Bardineto accoglie la 25esima edizione della Festa Alpina di Gruppo

Bardineto. L’alta Valbormida pronta ad essere invasa dalle penne nere. Sabato 12 e domenica 13 luglio a Bardineto si terrà la venticinquesima Festa Alpina, organizzata dal Gruppo locale.

Sabato alle 19.30 la sagra inizierà con la degustazione della tradizionale polenta bianca, e alle 21 la serata proseguirà con il gruppo musicale “J’Amis d’la Madlana”.

Domenica 13 luglio, alle 9, è previsto l’ammassamento in piazza G. Frascheri, seguito dall’alzabandiera e dai saluti delle autorità. Alle 10.10 partirà la sfilata per le vie del paese, con onore ai Caduti e la partecipazione della banda “Giacomo Puccini” di Pietra Ligure. La celebrazione della S. Messa avrà luogo alle 11 nella chiesa di San Giovanni Battista, mentre il rancio alpino è previsto per le 12:30 al Palafungo.

Non mancherà la fiera di merci varie, anche alimentari, ad allietare la giornata alpina.