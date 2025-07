Bando per piccole e medie imprese colpite dall’alluvione, in Liguria 1,5 milioni a disposizione

Savona. Apre il 10 luglio un nuovo bando di finanziamento, promosso dalla Regione Liguria tramite Filse per sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese ubicate nei comuni che non fanno parte dell’area di crisi complessa savonese, ma che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024.

Il fondo ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 1,5 milioni di euro ed è finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto.

I tempi sono ristretti: le domande potranno essere presentate a partire dal 10 luglio 2025 fino al 6 agosto 2025. La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal 07 luglio 2025.

“Si tratta di una misura molto importante per il settore – spiega Enrico Schiappapietra, presidente di Confcommercio Savona – L’agevolazione del bando consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 100% delle spese ammesse e comunque con il limite massimo di contributo concedibile di 20 mila euro”.

A chi è rivolto: possono accedere ai benefici del fondo le piccole e medie imprese che abbiano presentato il modello AE presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i danni provocati dall’alluvione del periodo settembre – ottobre 2024 nei Comuni non ricompresi nell’area di crisi industriale complessa del savonese.

Le imprese possono presentare una sola domanda di contributo e gli uffici di Confcommercio Savona sono a disposizione per seguire la pratica degli associati o di coloro che intendono aderire all’iniziativa.

Per informazioni è possibile contattare FIDICOMTUR : fidicomtur@confcommerciosavona oppure 019/8331345.