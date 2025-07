Genova. Venerdì pomeriggio prevedibilmente complesso sulle autostrade della Liguria alla luce del traffico legato al primo grande esodo.

Intorno alle 16.30 sulla A10, tra i caselli di Pra’ e Genova Aeroporto in direzione Genova, erano ben nove i chilometri di coda a partire dal chilometro 12.6, legati alla presenza di un veicolo in avaria sulla carreggiata.

In A7 code tra Genova Bolzaneto e il bivio con l’A12, sempre per traffico intenso, mentre in A12 doppia coda in entrambe le direzioni: due chilometri tra Chiavari e Sestri Levante direzione Livorno e altri due tra Devia Marina e Lavagna in direzione Genova per cantieri.