Savona. E’ di un ferito lieve il bilancio dell’incidente stradale verificatosi questa notte in via Giulio Cesare Vanini a Savona, all’altezza del civico 11.

Secondo quanto riferito, intorno alle 3.15 una Ford Fiesta condotta da un ragazzo di circa 28 anni si è ribaltata posandosi su un fianco.

Immediata la chiamata al Nue e l’intervento di vigili del fuoco, automedica e Croce Bianca di Savona.

Al momento chiamata, alcuni passanti hanno segnalato che il conducente non riusciva a uscire dal veicolo. All’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, tuttavia, il giovane era già stato soccorso e si trovava all’interno dell’ambulanza.

La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura in attesa dell’arrivo dei carabinieri per completare le operazioni di competenza.

Il giovane è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Paolo di Savona.