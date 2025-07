Auto cappottata sul Ponte Rosso ad Albenga: conducente al Santa Corona

Albenga. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi ad Albenga.

Secondo quanto appreso, poco prima delle 16.00, il conducente di una Mercedes, avrebbe toccato una porzione dell’infrastruttura in ferro della rampa di accesso al Ponte Rosso “Emidio Viveri”, finendo per ribaltarsi.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Albenga e del 118: il guidatore è stato estratto dall’abitacolo e, dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Per lui, fortunatamente, nessun trauma significativo e le sue condizioni non sono giudicate gravi.

Sul luogo del sinistro stanno ancora operando i vigili del fuoco e la polizia stradale.

In questo momento la via di accesso dal quartiere di Vadino verso il centro di Albenga è chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione della vettura e la relativa messa in sicurezza.