Atletica leggera: Camilla Rebora, nuovo record personale sui 400 metri

Conegliano. Camilla Rebora realizza un altro grandissimo risultato nei 400 metri in occasione del Challenge nazionale di Conegliano, in Veneto, confermando il suo eccellente stato di forma, in costante crescita tecnica e caratteriale.

La sprinter di Altare, che si allena alla Fontanassa di Savona sotto la guida tecnica di Marco Mura, dopo l’ottima gara nei suoi 400 metri a Grosseto nei Campionati Italiani U23 di inizio luglio con 55.49 (seconda prestazione in carriera) e il recente PB sui 200m (24.83) a Boissano con la vittoria dei campionati liguri assoluti, domenica ha realizzato un’altra sontuosa performance in occasione nel Challenge di Conegliano, stampando il suo nuovo record personale sul giro di pista in 55.24, limando 7 centesimi al personale ottenuto a fine giugno a Pavia.

Camilla, studentessa di Scienze Motorie a Savona classe 2005 e portacolori del Cus Genova, grazie a questa prestazione ha ottenuto un ottimo ottavo posto, la migliore prestazione ligure assoluta (già sua) del 2025 e soprattutto, nella graduatoria nazionale, consolida la terza posizione italiana 2025 del primo anno (2005) nella categoria Under 23.