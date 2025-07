Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Savona, Luca Ghersi è il nuovo presidente

Savona. Cambio al vertice alla Presidenza dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, dopo le elezioni dello scorso 14 giugno per il rinnovo degli Organi e Cariche Sociali del Gruppo valevoli per il prossimo quadriennio.

I nuovi eletti sono: Presidente Luca Ghersi, Vice Presidente Fabio Canesi, Consiglieri Giuseppe Grillo Aonzo, Marco Lolli e Maurizio Strobino, Cons. Soci Aggregati Matteo Terribile. Collegio dei Sindaci: Presidente Giuseppe Grosso, Sindaco Effettivo Nicola Berlen e Giuseppe Mascarino, Sindaco Supplente Stefano Garbarino e Dario Taverna.

“Ringrazio il Presidente uscente Fabio Canesi ed i membri del vecchio Consiglio Direttivo per l’ottimo lavoro svolto negli anni passati; nella scorsa primavera insieme all’Amministrazione Comunale, che ringraziamo per il determinante supporto, è stata presentata la Candidatura della Città di Savona come sede del XX° Raduno Nazionale dell’ANMI che si svolgerà nel settembre del 2027. La scelta sarà effettuata a fine estate/inizio autunno, se fosse Savona la sede prescelta sarà un evento unico. Il numero dei Radunisti sarebbe intorno alle 30 mila unità, con la presenza di Navi della Marina Militare in porto, il Concerto della Banda Centrale della Marina ed il defilamento di tutti i partecipanti per le vie di Savona. Sarebbe una grossa opportunità per la Città e la Provincia”, afferma Ghersi.