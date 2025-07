Anguille morte e rifiuti nel Rio Canino a Spotorno, accertamenti delle guardie Wwf e Fipsas

Spotorno. Prosegue l’attività di controllo delle guardie del WWF di Savona congiuntamente con le guardie Fipsas, sul rispetto delle norme ambientali, ittiche e faunistiche in materia di tutela e salvaguardia del territorio.

Nei giorni scorsi le guardie, a seguito di segnalazione, hanno rinvenuto in via Puccini a Spotorno, nel Rio Canino, all’interno di un canale cementato fiancheggiante il tracciato ferroviario, una “situazione di degrado sia dal punto di vista ambientale che sanitario”.

“Nel canale, in carenza d’acqua causa probabili deviazioni o chiusure a monte con prelievo idrico, si trovavano un notevole numero di anguille morte (un quantitativo di esemplari stimabile tra i 10 e 15 chili) anche a causa del riscaldamento delle poche pozze di acqua rimaste e di liquami provenienti da diversi scarichi fognari di cui sono in corso accertamenti per verificare le eventuali autorizzazioni. Rinvenuti anche vari rifiuti abbandonati all’interno del rio”.

“Il Rio Canino nasce dall’area a monte dove è presenta la grotta del Mortou, area carsica importante per la biodiversità, ed è un affluente del torrente Crovetto. L’anguilla anguilla è una specie minacciata e protetta classificata dalla IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura) come in pericolo critico di estinzione”.

Sono in corso accertamenti da parte delle guardie WWF e Fipsas “al fine di individuare le responsabilità che hanno condotto all’improvvisa carenza di acqua nel rio e la presenza degli scarichi fognari”.