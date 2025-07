“Amanti sull’orlo di…”: ad Albenga raccolti quasi 1400 euro a favore della Fondazione ANT Franco Pannuti ETS

Albenga. Un vero e proprio successo “Amanti sull’orlo di…”, lo spettacolo teatrale del Laboratorio Sotto la pelle MC Sipario condotto da Cristina Sarti e Giorgio Caprile, andato in scena lunedì 28 luglio.

In una gremita e suggestiva Piazza dei Leoni ad Albenga, i bravissimi Gaetano Adiletta nel ruolo del fantomatico amante Barney che usa la casa della mamma e durante la sua assenza incontra: l’intraprendente Elaine (Federica Arvasi), la psicopatica Bobby (Martina Pira) e la depressa Janette (Chicca Rinaldi) moglie di Mel migliore amico di Barney. Tra un tentativo di seduzione e un altro, gli interventi della voce fuori campo della vicina di casa la Signora Matuskayaski (Stefania Laureri). Una commedia dai risvolti dolci e amari sull’amore e altre inquietudini. Quattro interpreti speciali che – portando in scena altrettanti personaggi definiti, tormentati e divertentissimi – hanno fatto sorridere e riflettere il pubblico. Come testimoniano gli abbondanti applausi piovuti dalla platea al termine dello spettacolo ad incoronare gli attori.

“Un particolare ringraziamento a Fabio Cerrato per luci e suoni, a Roberto Laura per le scenografie al prezioso contibuto di Nicola Gargiolli, Piera Siniscalchi e Angelo Ascheri che fanno parte della compagnia La valigia del Comico, al fotografo Marco Ravera e a Roberto Petullà per trucco e parrucco. I ringraziamenti si estendono all’ Associazione Nazionale Alpini sezione di Albenga e ai Volontari della Delegazione ANT”, si legge in una nota.

Tra i presenti il Sindaco del Comune ingauno Riccardo Tomatis, accompagnato dall’Assessore agli eventi Camilla Vio e da buona parte della maggioranza Marta Gaia, Franco Presbulgo, Emanuele Feroleto e il Consigliere al Volontariato Monica Tomatis.

In prima fila anche gli attori Mario Mesiano – Direttore Artistico del Teatro Ambra – Eugenio Gradabosco ed altri personaggi sempre appartenenti al mondo del teatro.

Durante la serata le offerte raccolte hanno toccato quota 1400 euro. Cifra, che sarà destinata ai futuri progetti oncologici della Fondazione ANT Franco Pannuti ETS Delegazione di Albenga.

“L’unico rammarico, complice la grande partecipazione, non aver potuto dare a tutti modo di assistere all’evento”, concludono.