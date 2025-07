Altro giro di riconferme in casa Pontelungo: Ferrari, Orrù e Pulerà ancora granata

Albenga. In queste settimane il Pontelungo, con le sue ufficialità, ha voluto mandare un messaggio a tutti gli addetti ai lavori: il cuore granata persisterà anche nella prossima stagione sportiva 2025/26. Solamente riconferme, soprattutto dei pezzi più pregiati della rosa, arrivate fino ad oggi. In società vige la regola della continuità, fattore cardine più volte rimarcato nelle interviste dai diversi volti del club albenganese.

Oggi ad essere riconfermati sono i due portieri Mirko Ferrari, senatore dello spogliatoio e figura storica del club e il giovane talento Jordan Orrù. In difesa Zanardini avrà ancora a disposizione Tommaso Pulerà, già impiegato attivamente nella scorsa stagione.

Ecco il comunicato del club:

“L’ASD Pontelungo 1949 ha il piacere di comunicare la riconferma di: Mirko Ferrari, portiere, classe 1986, Jordan Orru, portiere, classe 2007 e Tommaso Pulera’, difensore, classe 2005. Orru, portiere della juniores, con otto panchine all’attivo nella scorsa stagione in Prima Squadra, al suo terzo campionato con i nostri colori; Ferrari, figura storica del nostro sodalizio, sempre disponibile in caso di bisogno; Pulera’, proveniente dalla juniores al suo secondo anno in maglia granata. La Società, rivolge a tutti loro, un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro”.