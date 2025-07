Altro colpo per il Vado, in difesa ecco Federico Gulinelli

Vado Ligure. Attendendo Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, il Vado annuncia Federico Gulinelli. Classe 2000, può giocare sia come difensore centrale sia come mediano. Il nuovo ingaggio rossoblù ha trascorso l’ultima stagione in Serie D con il Sant’Angelo, squadra del lodigiano. In passato per Gulinelli anche sei presenze in Serie C.

Il comunicato:

Ufficiale: Federico Gulinelli è un nuovo calciatore rossoblù. 25 anni, alto 1,95m, sa destreggiarsi sia come difensore centrale che come centrocampista davanti la difesa. Arriva dal Sant’Angelo, dove ha collezionato 32 presenze nello scorso campionato. Benvenuto Federico!