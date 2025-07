Altare si aggiudica 350 mila euro per l’efficientamento energetico delle scuole

Altare. Potenziamento della videosorveglianza ed efficientamento energetico delle scuola: il Comune di Altare, nel mese di giugno, si è aggiudicato due bandi regionali, rispettivamente per importi di 39 mila euro e di 350 mila euro.

A darne notizia il sindaco, Roberto Briano, che spiega come, nel primo caso, il contributo sia cofinanziato per il dieci per cento dalle casse comunali, mentre nel secondo si tratta di un miglioramento importante che vedrà interventi alle caldaie e ai serramenti presenti nell’edificio che ospita gli alunni altaresi.

Ma non è tutto. “Sempre nelle scorse settimana – sottolinea il primo cittadino – abbiamo partecipato al altri due bandi. Le finalità sono le stesse, ovvero l’efficientamento energetico e l’installazione di nuove telecamere, ma questa volta gli obiettivi sono il centro sportivo Zeronovanta e le strutture sportive presenti in paese, per le quali è indirizzato proprio il finanziamento definito “sport e periferie”. Siamo pertanto al lavoro su più fronti, anche grazie all’impegno degli uffici comunali che stanno cercando di reperire fondi da investire ad Altare”.