Liguria. È scattata alle 3.00 della notte tra sabato e domenica l’allerta gialla per temporali sulla Liguria, e già dalle prime ore della mattinata la pioggia ha iniziato a cadere con violenza in alcune zone del savonese.

Allerta gialla, forti temporali sulla Liguria

Come da previsioni meteo, intorno alle 8.00 forti temporali erano in corso sul centro-ponente della Liguria. Sul Cadibona sono caduti 84.4 mm/1h (in aumento), a Prai, nel comune di Campo Ligure, 52.6. Previsti acquazzoni anche nelle località della riviera.

È proprio alla luce dell’intensità della pioggia che Arpal ha emesso l’avviso di allerta gialla, in vigore sino alle 17: “Attenzione ai possibili effetti al suolo, a partire dal repentino innalzamento dei torrenti nei bacini più piccoli”, ha ricordato l’agenzia ligure, mettendo in guardia anche dalla grandine.

La settimana scorsa infatti il violento fronte temporalesco che si era formato nel tardo pomeriggio di domenica era “esploso” in una tempesta di fulmini e in una grandinata che aveva bersagliato la città con chicchi di ghiaccio di grandi dimensioni.

La rimonta del l’anticiclone africano: quando torna il caldo

La tregua dal gran caldo, durata circa una settimana, è però destinata a finire. A partire da lunedì sull’Italia tornerà a impervesare l’anticiclone africano, con l’aria fresca che lascerà il posto a nuove temperature da bollino rosso.

Maltempo e violento acquazzone, allagamenti a Savona

Stando alle previsioni il termometro dovrebbe tornare di nuovo a sfiorare i 38 gradi all’ombra, anche se a oggi è troppo presto per stabilire quanto durerà l’ondata di calore. Quella precedente, iniziata a fine giugno, è durata ben 10 giorni mietendo vittime anche a Genova.