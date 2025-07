Allagamenti, ascensori bloccati, alberi caduti: mattinata di super lavoro per i vigili del fuoco a causa del maltempo

Savona. Mattinata intensa per i vigili del fuoco del comando di Savona, che sono dovuti intervenire sia nella città della Torretta che negli altri comuni della provincia per far fronte ai danni causati dalle forti piogge, che hanno provocato allagamenti e danni in diverse zone, richiedendo numerosi interventi di soccorso per garantire la sicurezza delle persone e dei luoghi colpiti.

A Savona le squadre hanno operato per stillicidi, recupero di un’autovettura bloccata dall’acqua, una fuga di gas e un ascensore bloccato. Si sono allagati 30 garage con circa un metro d’acqua. In via San Bartolomeo del Bosco è stato rimosso un albero caduto su cavi elettrici. In via Nizza è stato necessario intervenire per danni dovuti al maltempo, con il livello dell’acqua tra 1,5 e 2 metri.

A Magliolo i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale, a Noli per un ascensore bloccato con persona all’interno, ad Albisola per soccorrere una persona caduta in casa. A Loano le squadre sono intervenute per danni d’acqua in un’abitazione.

In totale le richieste di intervento sono state poco più di 55, delle quali venti (le richieste minori) gestite telefonicamente. Al momento rimangono 15 interventi in coda ancora da gestire, perlopiù allagamenti e danni da acqua.

Le operazioni hanno impegnato diverse squadre per tutta la mattinata e le ore centrali della giornata, garantendo assistenza alla popolazione e ripristino della sicurezza nei luoghi interessati.