Albisola: “Più controlli sul territorio contro la mala movida”. Spaccato il vaso davanti a una pizzeria

Albisola Superiore. È sabato mattina quando va a lavorare e si ritrova rotto il vaso della sua pizzeria. Il titolare ci affida il suo sfogo e un appello perché ci siano più controlli. “Ragazzi ubriachi hanno spaccato il vaso fuori dalla pizzeria. Non è tanto per il danno in sé, che fa ridere: 100 euro. Ma per rimarcare il fatto che, anche se fanno chiudere le attività commerciali o limitare l’apertura ai locali notturni a mezzanotte chi esce per fare danni, li fa ugualmente, se non c’è un controllo più capillare del territorio da parte delle forze dell’ordine”.

Massimo Abategiovanni, il suo lavoro, Albisola. Si rivolge proprio a cittadini e commercianti. “Siamo stanchi di subire danni economici e stress a causa dei soliti noti: ragazzini ubriachi che compiono atti di vandalismo notturni. La pizzeria Benvenuti al Sud è stata l’ultima vittima di questa situazione intollerabile, nonostante la chiusura forzata della discoteca Golden Beach che dovrebbe essere un luogo di divertimento e svago, sanzionata con una chiusura di 10 giorni”.

Poi prosegue: “Ma è ingiusto: la discoteca ha fatto la sua parte, con una sicurezza privata sia all’interno, sia all’esterno del locale, e non può essere ritenuta responsabile per gli atti di vandalismo commessi da persone esterne al locale”. Le parole e lo sfogo. “Perché dobbiamo essere noi commercianti a pagare le conseguenze dei pochi irresponsabili? Perché dobbiamo subire danni economici e stress senza che vengano presi provvedimenti concreti per tutelare la nostra sicurezza e il nostro lavoro? La soluzione è semplice – conclude – più agenti per un controllo capillare del territorio: non è giusto che si debba scegliere tra lavoro e sicurezza”.