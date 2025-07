Albisola, Golden Beach: ricorso contro la chiusura temporanea del locale

Albisola Superiore. Depositato il ricorso al Prefetto di Savona contro il provvedimento di chiusura per 10 giorni, emesso dalla Questura di Savona per la discoteca Golden Beach di Albisola: la decisione è arrivata dopo una valutazione del provvedimento e con l’obiettivo di poter riaprire in questo fine settimana.

Il ricorso è stato presentato dall’avvocato del noto locale albisolese, Alessandro Parino e segue quanto era stato dichiarato dall’organizzatore delle serate Giacomo Canale.

“Abbiamo deciso di fare ricorso in Prefettura, in tempo celere, proprio perchè siamo convinti della bontà del nostro operato e di poter riaprire in totale sicurezza come sempre accaduto” affermano i gestori del Golden Beach.

“Siamo infatti fiduciosi che il Prefetto possa accogliere le nostre osservazioni: non abbiamo ritenuto corretto che al nostro locale venissero imputati, in maniera erronea, fatti di cronaca che non c’entrano nulla con la discoteca. Su tutti, si pensi che viene collegata al locale la rapina avvenuta ad Albisola Marina un’ora e mezza dopo la nostra chiusura, ai danni di un ragazzo che era stato a ballare”.

“Purtroppo, e ce ne rendiamo conto collaborando quotidianamente con le Forze dell’Ordine, gli episodi di violenza o turbamento dell’ordine pubblico sono in crescita e proprio per questo ci adoperiamo al massimo affinchè i Golden Beach siano sempre un luogo dove divertirsi in massima sicurezza” aggiungono ancora dal locale.

“Golden Beach ritiene, infatti, prioritaria la sicurezza dei propri clienti e lo fa attraverso un sistema avanzato di videosorveglianza, l’utilizzo di metal detector all’ingresso e il controllo costante interno ed esterno del locale con ben 18 persone tra ingresso e zone da ballo, e altre 10 persone deputate a controllare le aree limitrofe al locale, in sinergia con l’amministrazione di Albisola Superiore, con la quale collaboriamo fattivamente, come riconosciuto anche dal sindaco Garbarini”.

“Durante le serate in cui si svolgono eventi o anche solamente attività di discoteca la Golden Beach Srl dà lavoro a più di 80 persone, selezionate con la massima cura e attenzione; è anche per loro che abbiamo ritenuto di dover fare ricorso chiedendo di poter riaprire già da questo fine settimana, centrale nella stagione estiva”.

“Siamo certi di poter offrire divertimento in sicurezza, di averlo sempre fatto e siamo desiderosi di poterlo continuare a fare” concludono i gestori.