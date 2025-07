Albingaunia, ieri organigramma e sabato conferenza: si parte dalla chiarezza. Atteso l’annuncio di Poggi

Albenga. Con l’assemblea dei soci di due giorni fa è partito ufficialmente il nuovo progetto sportivo cittadino: l’Albingaunia Sport Albenga, reso possibile dal cambio di denominazione del Vadino e dall’impegno di tante persone del territorio. Da ieri è noto anche l’organigramma con allegata una foto di gruppo presso il museo dell’Associazione Culturale Orgoglio Ingauno. Un forte segnale comunicativo che mostra la chiara volontà di mettere chiarezza sin da subito, mostrando i volti oltre ai nomi.

Lato tecnico non si dovrebbe attendere molto per l’annuncio dell’allenatore. Era già stato confermato al Vadino, ora si attende solo l’ufficialità bianconera per Daniele Poggi. Un profilo giovane che ha dimostrato capacità nella sua prima esperienza in una Prima Squadra, riuscendo a salvarla con un andamento in forte crescendo.

Oltre alla chiarezza sui nomi, anche quella sulle voci: questo sabato alle 11, presso l’Auditorium San Carlo di Albenga, ci sarà la conferenza stampa ufficiale di presentazione del nuovo sodalizio. Tutti buoni propositi iniziali per ridare vita al progetto bianconero, in attesa di scoprire i nomi dei protagonisti in campo. Oltre ad un lavoro di riconferme, molto caldeggiate e avanzate piste come Tiziano Pollio, Manuel Marquez e Davide Greco tra le altre.