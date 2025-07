Albigaunia Sport Albenga: la fenice della rinascita, ecco il logo dei bianconeri

Albenga. L’Albingaunia Sport Albenga ha un nuovo logo: è ufficiale la prima opera di restyling visivo del club. In primo piano c’è una fenice, simbolo della rinascita (in questo caso del progetto sportivo bianconero). Il pallone sotto le zampe del volatile ha al centro i colori del comune ingauno.

Come annunciato dai social dei matuziani, sabato 9 agosto la Sanremese arriverà all’Annibale Riva per affrontare in amichevole gli uomini di mister Poggi. Appuntamento alle ore 20:30.

Notizia di questa mattina è anche l’ufficialità del nuovo parco portieri: prosecuzione dal Vadino con Stefano Manti e Mattia Pulerà, arriva Giuseppe Massabò dal Taggia.