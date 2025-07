Albenga, tutto pronto per il Palio Storico: si parte giovedì 17 luglio

Albenga. Tutto pronto ad Albenga per la 15esima edizione del Palio Storico che si snoderà in una intensa quattro giorni, tra rievocazione storica, animazione e spettacoli, taberne aperte e Palio tra i Quartieri della Città.

Un evento organizzato dall’Associazione Rievocatori Ingauni e i Quartieri del Palio Storico, in collaborazione con Comune di Albengae l’agenzia Mway Communication & Events

L’evento riporta Albenga al XIII° secolo, prende il via la penultima settimana di luglio e vede i quattro Quartieri – Sant’Eulalia, San Giovanni, Santa Maria e San Siro – battersi in varie competizioni per la conquista del “Palio”.

Quest’anno, dopo il pre Palio andato in scena il 12 e 13 luglio, la 15esima edizione del Palio Storico andrà in scena dal 17 al 20 luglio con il Palio dei Quartieri, le gare e la festa.

Ecco il programma completo:

Giovedì 17 luglio

dalle ore 19.00 alle ore 22.30

ANTICHI MESTIERI DEI QUARTIERI

· San Giovanni: Vico Rossi

· Santa Maria: Piazza dei Leoni

· Sant’Eulalia: Palazzo Oddo e Vico S. Eulalia

· San Siro: Piazza San Domenico

CORTILE SCUOLE PACCINI

· ore 20.15: Gara: TIRO CON ARCO

PIAZZA SAN MICHELE

· ore 18.50: Benvenuto e presentazione dell’edizione 2025

· ore 19.00: Entrata in Piazza del Corteo dei Quartieri

· ore 19.10: Cerimonia di apertura e arrivo di Papa Innocenzo IV

· ore 19.30: Partenza del CORTEO STORICO

· ore 20.00: Spettacolo: ragazzi “Fantaparco”

· ore 20.30: Spettacolo: Milfo Lo Buffon Giullare + Pederzini

· ore 21.00: LA SASSAIOLA

· ore 21.45: Intermezzo: Tamburini del Podestà

· ore 22.00: Gara: LA FAMIGLIA MEDIEVALE

· ore 22.30: Spettacolo: Compagnia Merli d’Acciaio

· ore 23.00: Gara: TIRO ALLA FUNE

· ore 23.15: Spettacolo: Merli d’Acciaio

· ore 23.30: Spettacolo: Fiammetta

PIAZZA DEI LEONI

· ore 22.00: Spettacolo: Chimica del Fuoco

· ore 22.30: Spettacolo: Sonagli di Tagatam

SPETTACOLI NELLE VIE E PIAZZE

· Piazza Trincheri • Piazza delle Erbe • Piazza San Domenico • Piazza Rossi • Via e piazza Torlaro • Piazza San Francesco

· dalle ore 19.00 alle ore 00.30

Venerdì 18 luglio

dalle ore 19.00 alle ore 22.30

ANTICHI MESTIERI DEI QUARTIERI

(stessi luoghi del 17 luglio)

CORTILE SCUOLE PACCINI

· ore 19.00: Gara: TIRO CON ARCO

PIAZZA SAN MICHELE

· ore 19.30: Spettacolo: ragazzi “Chimica del fuoco”

· ore 20.00: Gara: LA SASSAIOLA

· ore 20.30: Intermezzo: Ordo Melodico

· ore 21.00: Gara: LA FAMIGLIA MEDIEVALE

· ore 21.30: Spettacolo: Sonagli di Tagatam

· ore 22.00: Spettacolo: Milfo Lo Buffon Giullare + Pederzini

· ore 22.30: Gara: TIRO ALLA FUNE

· ore 23.00: Spettacolo: Compagnia del Vasto

· ore 23.30: Spettacolo: Fiammetta

PIAZZA DEI LEONI

· ore 22.00: Spettacolo: Compagnia del coniglio

SPETTACOLI NELLE VIE E PIAZZE

(dalle ore 19.00 alle ore 00.30 – stessi luoghi del 17 luglio)

Sabato 19 luglio

dalle ore 19.00 alle ore 22.30

ANTICHI MESTIERI DEI QUARTIERI

(stessi luoghi del 17 luglio)

CORTILE SCUOLE PACCINI

· ore 19.00: Gara: TIRO CON ARCO

PIAZZA SAN MICHELE

· ore 19.30: Spettacolo: ragazzi “Fantaparco”

· ore 20.00: Gara: LA SASSAIOLA

· ore 20.30: Spettacolo: Sonagli di Tagatam

· ore 21.00: Gara: LA FAMIGLIA MEDIEVALE

· ore 21.30: Intermezzo: Ordo Melodico

· ore 22.00: Spettacolo: Milfo Lo Buffon Giullare + Pederzini

· ore 22.30: Gara: TIRO ALLA FUNE

· ore 23.00: Spettacolo: Merli d’Acciaio

· ore 23.30: Spettacolo: Fiammetta

PIAZZA DEI LEONI

· ore 22.00: Spettacolo: Chimica del Fuoco

· ore 22.30: Spettacolo: Ordo Melodico

SPETTACOLI NELLE VIE E PIAZZE

(dalle ore 19.00 alle ore 00.30 – stessi luoghi del 17 luglio)

Domenica 20 luglio

dalle ore 19.00 alle ore 22.30

ANTICHI MESTIERI DEI QUARTIERI

(stessi luoghi del 17 luglio)

CORTILE SCUOLE PACCINI

· ore 19.00: Gara: TIRO CON ARCO

PIAZZA SAN MICHELE

· ore 19.30: Spettacolo: ragazzi “Chimica del fuoco”

· ore 20.00: Gara: LA SASSAIOLA

· ore 20.30: Intermezzo: Tamburini del Podestà

· ore 21.00: Gara: LA FAMIGLIA MEDIEVALE

· ore 21.45: Intermezzo: Ordo Melodico

· ore 22.00: Gara: TIRO ALLA FUNE

· ore 22.15: Cerimonia di chiusura e saluto a Papa Innocenzo IV

· ore 22.30: PROCLAMAZIONE VINCITORI

o EDIZIONE 2025 Premi: “Palio” e “Storicitá”

PIAZZA DEI LEONI

· ore 22.00: Spettacolo: Chimica del Fuoco

· ore 22.30: Spettacolo: Tamburini del Podestà

SPETTACOLI NELLE VIE E PIAZZE

(dalle ore 19.30 alle ore 00.00 – stessi luoghi del 17 luglio)

Tutti i giorni (19.00–22.30)

Laboratori e creatività per bambini a cura di Linda Castiglione

· Via Martiri della Libertà 45

· Prenotazioni: +39 370 3725856

Gli artisti dell’edizione 2025

· I Quartieri del Centro Storico di Albenga

· Compagnia d’Arme Merli d’Acciaio

· La compagnia del Coniglio

· Milfo lo Buffon Giullare

· Pierpaolo Pederzini

· Sonagli di Tagatam

· I Tamburini del Podestà

· La Chimica del Fuoco

· Ordo Melodico

· Fiammetta

· Fantapark

· Fantapark (fattoria didattica)